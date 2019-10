Δικαίωση SDNA: Το ηχητικό ντοκουμέντο του Ισπανού Γκόμεζ από το σεμινάριο του VAR

Ολοκληρωτική, πανηγυρική δικαίωση του SDNA για το αποκλειστικό ρεπορτάζ από το σεμινάριο του Ισπανού ειδικού για το VAR και τα όσα είπε στο σεμινάριο για το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Πανηγυρική δικαίωση του SDNA για τα όσα ειπώθηκαν στο σεμινάριο της ΚΕΔ την Πέμπτη (17/10) για το παιχνίδι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και το ξεκίνημα της φάσης, στο γκολ της ισοφάρισης της Ένωσης σε 2-2.

Το SDNA αποκάλυψε από την αρχή ότι ο Ισπανός ειδικός Γκόμεζ που έφερε η FIFA στο σεμινάριο υποστήριξε ότι υπάρχει φάουλ.

Η καλύτερη επιβεβαίωση είναι το ηχητικό που ακολουθεί.

Οι «Δικογραφίες» αποκαλύπτουν δύο ηχητικά ντοκουμέντα από το σεμινάριο.

Ο Ισπανός Γκόμεζ ακούγεται να μιλάει για τη φάση που προηγήθηκε του δεύτερου γκολ της ΑΕΚ και συγκεκριμένα λέει στο πρώτο ηχητικό: «There is some possible foul» που σημαίνει ότι «υπάρχει πιθανό φάουλ».

Για την ακριβή ενημέρωση των φιλάθλων και καθώς έχει δημιουργηθεί σύγχυση από αλλεπάλληλες διαρροές, ιδού και τα δύο ηχητικά του Ισπανού ειδικού του VAR.