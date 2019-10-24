LIVE LIVE EUROPA LEAGUE 24-10-2019 22:00 EINTRACHT FRANKFURT 0 0 <% getScoreHome(648945) %> <% getScoreAway(648945) %> STANDARD LIÈGE Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Σταντάρ Λιέγης ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROPA LEAGUE Έγραψε ιστορία ο Μαρτινέλι στην Άρσεναλ 04-10-2019 01:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EUROPA LEAGUE ARSENAL F.C. 0 <% getScoreHome(643659) %> STANDARD LIÈGE 0 <% getScoreAway(643659) %> EUROPA LEAGUE Θρίαμβος της Άρσεναλ στην Φρανκφούρτη, θύμα έκπληξης από την Κλουζ η Λάτσιο (vids) 19-09-2019 21:58 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ