Μια πολύ ιδιαίτερη δράση, η οποία είχε ως στόχο να προάξει το ομαδικό πνεύμα, την αλληλεγγύη αλλά και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο. Τα παιδιά των τμημάτων υποδομής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, μαζί με τους προπονητές τους χωρίστηκαν σε ομάδες και καθάρισαν τους χώρους περιμετρικά του αθλητικού κέντρου. Στη δράση συμμετείχαν το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΟΦΗ, κ. Ιάσονας Παπαστεφανάκης και ο Εμπορικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Παπαβασιλάκης. Ευχαριστούμε την αλυσίδα supermarket "Χαλκιαδάκης" και τον Δήμο Τυλίσου για την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού. #oficrete #oficretefc #ofifc #ofifamily #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete