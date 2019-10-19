LIVE LIVE BUNDESLIGA 19-10-2019 16:30 FORTUNA DÜSSELDORF 0 0 <% getScoreHome(647372) %> <% getScoreAway(647372) %> FSV MAINZ 05 Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Τρίτωσε το… καλό για την Χέρτα! 04-10-2019 23:38 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Μόνο νίκες εκτός η Φράιμπουργκ! 29-09-2019 18:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA FORTUNA DÜSSELDORF 0 <% getScoreHome(642301) %> SC FREIBURG 0 <% getScoreAway(642301) %> BUNDESLIGA Ξανά στην κορυφή η Σάλκε! (vid) 20-09-2019 23:30 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ