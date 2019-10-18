LIVE LIVE LIGUE 1 18-10-2019 21:45 NICE 0 0 <% getScoreHome(647362) %> <% getScoreAway(647362) %> PARIS SAINT-GERMAIN FC Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Νις - Παρί Σεν Ζερμέν ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIGUE 1 Διατήρησε το απόλυτο η Παρί με νίκη 3-0 επί της Νις (vid) 29-09-2018 20:28 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 Επιστρέφει στην Νις ο Μπεν Αρφά 26-08-2018 17:10 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 Ο Ντάνι Άλβες ντύθηκε… Νεϊμάρ! (vid) 18-03-2018 16:09 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 «Γλεντάει» την Παρί ο Μπαλοτέλι: «Είναι στο επίπεδο της Γκιγκνάμπ» 18-03-2018 13:35 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LIGUE 1 Parc des Princes, Novasports 3HD PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 <% getScoreHome(391597) %> NICE 0 <% getScoreAway(391597) %>