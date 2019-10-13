LIVE LIVE EURO 13-10-2019 19:00 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0 0 <% getScoreHome(647319) %> <% getScoreAway(647319) %> ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Ουγγαρία - Αζερμπαϊτζάν ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE EURO ΚΡΟΑΤΙΑ 0 <% getScoreHome(646288) %> ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0 <% getScoreAway(646288) %> EURO Ξανά στις κλήσεις της Εθνικής Ουγγαρίας ο Κόρχουτ 16-05-2019 15:12 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EURO Ήττα σοκ για Κροατία, θρίαμβος για το Ισραήλ του Νάτχο! (vids) 24-03-2019 20:58 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EURO Το βλέμμα του Άρη στην... Ουγγαρία 21-03-2019 11:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ