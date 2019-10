View this post on Instagram

13/10/1968 - ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 1-0 Σαν σήμερα ο @oficretefc πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. #oficrete #oficretefc #ofifc #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete #ofihistory #backtothepast