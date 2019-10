Το 1 εκατ. plus της Μαλάτιασπορ στον Ιντέγε

Το SDNA γράφει για την πρόταση της τουρκικής ομάδας στον Νιγηριανό επιθετικό και την πλήρη σύνθεση των απεσταλμένων της στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Άρης – Ολυμπιακός).

Κανείς δεν ξέρει αν ο Μπράουν Ιντέγε έπεσε ή όχι πάνω στους τρεις απεσταλμένους της Μαλάτιασπορ, στο περιθώριο της αναμέτρησης Άρης – Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το σίγουρο πάντως είναι πως οι εκπρόσωποι της τουρκικής ομάδας παρακολουθώντας τον Νιγηριανό επιθετικό να αγωνίζεται, όλο και θα έφεραν στην μνήμη τους την καλοκαιρινή απόπειρα να έρθουν σε συμφωνία μαζί του και να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Για την ιστορία, η Μαλάτιασπορ είχε φτάσει στο σημείο να προσφέρει ετήσιο συμβόλαιο ύψους 1,1 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια στον 31χρονο στράικερ, χωρίς όμως να καταφέρει να τον «ψήσει» για την μεταξύ τους συνεργασία.

Συν τω χρόνω μάλιστα, ο Ιντέγε υπέγραψε στον Άρη με τα μισά σχεδόν χρήματα αφήνοντας «παγωτό» τους Τούρκους. Σαν την Ελλάδα, δεν έχει!

Α και κάτι ακόμα: άβυσσος η ψυχή των γυναικών και των ποδοσφαιριστ΄βν.

By the way, εκτός από τον chief scout, Χακάν Καλισκάν το παρών στις εξέδρες του «Κλεάνθης Βικελίδης» στο ματς με τον Ολυμπιακό, έδωσαν ο συνεργάτης του τεχνικού τιμ, Γκουρσόι Γιαλκίν και αδερφός του κόουτς της τουρκικής ομάδας, Σεργκέν ΓιαλκίνΜ καθώς και ο σκάουτερ, Αχμέτ Ασλάν.

Εις το επανιδείν...