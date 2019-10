Αποθέωση του ΠΑΟΚ στον... απολαυστικό Λημνιό

Ο Δημήτρης Λημνιός αναδείχθηκε από το κοινό του ΠΑΟΚ, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της Super League. Τι αναφέρει ο Δικέφαλος για τον... απολαυστικό Λημνιό.

Αναλυτικά τα όσα σημειώνουν οι «ασπρόμαυροι»:

Ο ΠΑΟΚ πέταξε δύο βαθμούς στο ΟΑΚΑ, καθώς παρά το γεγονός πως κυριάρχησε για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, αναδείχθηκε ισόπαλος κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα προηγήθηκε δύο φορές, έχασε πέναλτι και πολλές ευκαιρίες αλλά δεν πήρε το τρίποντο.Εκ των κουρφαίων του Δικεφάλου ο Δημήτρης Λημνιός .

Ο νεαρός εξτρέμ ήταν απολαυστικός κόντρα στην Ένωση. Έτρεξε πολύ, βοήθησε σε όλες τις γραμμές και έδωσε δύο έτοιμα γκολ στον Σφιντέρσκι με ισάριθμες ασίστ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Λημνιός συγκέντρωσε σχεδόν το 58,66% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κάρολ Σφιντέρσκι που πέτυχε δύο τέρματα και στην τρίτη τον εξαιρετικό για ένα ακόμα παιχνίδι Γιόσιπ Μίσιτς.