Η... απάντηση Γιαννούλη σε Φερέιρα

Ο Αμπέλ Φερέιρα τον αποθέωσε και ο Δημήτρης Γιαννούλης σήκωσε το γάντι και απάντησε στον προπονητή του. Κρατώντας τρία βραβεία στα χέρια του, ο Έλληνας αμυντικός άνοιξε τα χαρτιά του...

Ήταν αναμφίβολα ο πρωταγωνιστής του Αυγούστου. Ξεκίνησε τη σεζόν εντυπωσιακά και το κοινό του Δικεφάλου του χάρισε τα βραβεία για τον 11888 MVP, το Regency Casino Best Goal και το nak Play of the Month του μήνα.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης παρέλαβε τα βραβεία του και παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στην κάμερα του PAOK TV.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντησή του στα άκρως κολακευτικά λόγια του προπονητή του, ο οποίος υποστήριξε πως σε δύο χρόνια θα παίζει στο εξωτερικό.

Αναλυτικά τα όσα σημείωσε:

Για τα τρία βραβεία που παρέλαβε και το τι άλλαξε σε σχέση με πέρσι: Έχει αλλάξει ο Δημήτρης πρώτα απ΄όλα, έχει αλλάξει όλη η κατάσταση με εμένα στην ομάδα. Είμαι πιο έτοιμος από πέρσι, είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα και νομίζω ότι αυτά τα τρία βραβεία, δείχνουν ότι έχω συμβάλλει και εγώ ώστε η ομάδα μέχρι τώρα να καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει και να παίζει καλό ποδόσφαιρο.

Για το τι άλλαξε ακριβώς στον Δημήτρη: Όταν επέστρεψα από τον Ατρόμητο δεν ήμουν 100% έτοιμος να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της ομάδας. Λίγο η πίεση, λίγο το ότι έπαιζες κάθε Κυριακή το κεφάλι σου, χρειάστηκε λίγος χρόνος, ήρθε και η αλλαγή του προπονητή και όλα αυτά συνέβαλαν για να είμαι ένας άλλος Δημήτρης.

Για το αν η απουσία του Αντρέ λειτούργησε ως πίεση, κίνητρο για εκείνον: Είναι λίγο απ΄όλα. Όταν ξέρεις ότι θα ξεκινήσει η χρονιά και θα είσαι το πρώτο αριστερό μπακ, το πρώτο που νιώθεις είναι κίνητρο. Να ανταπεξέλθεις, να τα δώσεις όλα και να βοηθήσεις την ομάδα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχει πίεση, είναι μια μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ αλλά σε λογικά πλαίσια όλα αυτά.

Για τη δήλωση του προπονητή πως ο Γιαννούλης σε δύο χρόνια θα παίζει σε ομάδα του εξωτερικού: Σίγουρα νιώθω ευχαρίστηση, χαρά γι΄αυτό που άκουσα. Είναι ένα όνειρο μου να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Όπως είπε ο προπονητής, σε… δύο χρόνια, τώρα μένω συγκεντρωμένος στην ομάδα και συνεχίζω.

Για το αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης: Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος με την εικόνα μου. Στόχος είναι να διατηρηθώ σε ένα καλό επίπεδο σε κάθε αγώνα.

Για το νέο σύστημα του ΠΑΟΚ: Είναι κάτι που με βολεύει. Νιώθω πιο άνετα να παίζω μπροστά από το κέντρο. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό για εμένα, γιατί ήθελα να δείξω τις επιθετικές μου αρετές και να βοηθήσω την ομάδα στο σκοράρισμα. Αλλάζουν πάρα πολλά. Ο τρόπος άμυνας, επίθεσης και διαχείρισης δυνάμεων. Αρκετά δύσκολα για να τα αφομοιώσεις, τουλάχιστον στην αρχή.

Για την παρουσία του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής: Η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, να παίζουμε καλά και να μην μπορούμε να κερδίσουμε. Υπάρχει και η ατυχία σε μερικά γκολ που έχουμε δεχθεί. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι το… 95′, τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έρθουν.