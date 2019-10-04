Της... προσφυγής στην Πειθαρχική της ΕΠΟ, πέντε κατά Πανιωνίου

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικαστούν:
1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 ΓΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 ΓΣ
3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΚΙΜ ΟΜΟ ΣΟΥΛΑΪΜΟΝ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ .(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚAΘΑΡΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΩΠΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΜΑΝΟΛΟΒΙΤΣ(FILIP MANOLOJLOVIC) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΡΙΣΒΑΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ 1964(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ 88
14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΙΒΕΤΤΑ ΜΠΑΜΠΙΛΙΑ (PIVETTA BRAMBILLA) κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ