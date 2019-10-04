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Της... προσφυγής στην Πειθαρχική της ΕΠΟ, πέντε κατά Πανιωνίου

Ανανεώθηκε: 04-10-2019 15:13
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Στις 14 φτάνουν οι προσφυγές που θα εκδικάσει την προσεχή Δευτέρα (7/10) η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, μεταξύ άλλων κατά Πανιωνίου, Λαμίας και Λεβαδειακού, οι περισσότερες εξ αναβολής.

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικαστούν: 

1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 ΓΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 ΓΣ

3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΚΙΜ ΟΜΟ ΣΟΥΛΑΪΜΟΝ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  κατά ΠΑΕ  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ .(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚAΘΑΡΙΟΣ κατά ΠΑΕ  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΩΠΗΣ κατά  ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΜΑΝΟΛΟΒΙΤΣ(FILIP MANOLOJLOVIC) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ  ΡΙΣΒΑΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ 1964(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατά ΠΑΕ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΕΝΕΤΗΣ κατά ΠΑΕ  ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ

14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ 88

14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΙΒΕΤΤΑ ΜΠΑΜΠΙΛΙΑ (PIVETTA BRAMBILLA) κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

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