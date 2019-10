View this post on Instagram

4/10/1999 - 4/10/2019... Πέρασαν 20 χρόνια από το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο χάθηκαν έξι φίλαθλοι του @paok_fc, επιστρέφοντας από αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Κανένας δεν τους ξέχασε... Κανένας δεν πρόκειται να τους ξεχάσει... Σεβασμός στη μνήμη τους...