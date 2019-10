Από ποια… Μεριά να κοιμάσαι;

Ογκόλιθος, αρχοντικός, απροσπέλαστος, επιβλητικός. Και μετά ήρθε ο Σεπτέμβριος! Ο Γιασίν Μεριά μπάζει, ο Γιασίν Μεριά θυμίζει Βούκοβιτς και η απόδοσή του διχάζει. Κουρασμένος ή απλώς μέτριος;

Το πρώτο που θα σου πουν είναι να κοιτάξεις τους αριθμούς του. Γιατί οι αριθμοί δε λένε ποτέ ψέματα και αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που επί της ουσίας λένε. Πέντε 90λεπτα στα προκριματικά του Champions League. Τρία ενενηντάλεπτα στη Super League. Δύο 90λεπτα στους ομίλους του Champions League. Και για θυμήσου λίγο πιο πριν… Έξι 90λεπτα και δύο 120λεπτα στο Copa Africa συν δύο 90λεπτα και ένα 45λεπτο στην προετοιμασία για το Κόπα Άφρικα. Και μην ξεχάσουμε δύο 90λεπτα στα διεθνή φιλικά της Τυνησίας το Σεπτέμβριο. Κομπιουτεράκι, παρακαλώ: 2085 λεπτά. Ο Γιασίν Μεριά σίγουρα χάνει λάδια. Σίγουρα δεν είναι ο εαυτός του. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι μετά τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, σχεδόν συνειρμικά όλοι σκέφτηκαν το ίδιο. Αρκετοί το εξέφρασαν κιόλας! Το τιτίβισαν για να προσεγγίσουμε το σύγχρονο τρόπο έκφρασης.

Τα τρία τελευταία ματς του Μεριά:

👉 Πέναλτι με Τότεναμ

👉 Πέναλτι με Παναθηναϊκό

👉 Ασίστ σε παίκτη του Ερυθρού Αστέρα



Βουκοβιτς likes this!#CZVOLY — Hooligan (@i_hooligan_) October 2, 2019

Καμένος ή μέτριος;

Πού να βρίσκεται τώρα εκείνη η ψυχή; Προς το παρόν, παραμένει χωρίς ομάδα και περιμένει την επόμενη μεταγραφική περίοδο για να μπορέσει να εργαστεί. Ο Γιάγκος Βούκοβιτς, περί ου ο λόγος, στοίχειωσε τα όνειρα των οπαδών του Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν. Ακόμα τα στοιχειώνει, όπως μας δίδαξε το βράδυ της Τρίτης το twitter. Η παρουσία του Ρούμπεν Σεμέδο, αλλά και του Γιασίν Μεριά στα προκριματικά του Αυγούστου έμοιαζε με έναν καλό ύπνο ταλαιπωρημένου από τους εφιάλτες ανθρώπου. Με φάρμακο, με βαλεριάνα, που σου επιτρέπει – επιτέλους – να μην ξυπνάς κάθιδρος στη μέση της νύχτας, τρομαγμένος από όσα ονειρεύτηκες.

Μόνο που όταν ο εφιάλτης επιστρέφεις είναι που σε πιάνει απελπισία. Ο εφιάλτης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού έχει επιστρέψει στα τελευταία τρία ματς, στα οποία ο Γιασίν Μεριά κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Το πέναλτι με την Τότεναμ, το πέναλτι στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκός και η συνολικά κάκιστη εμφάνισή του στο Βελιγράδι, μαρτυρούν ότι ο Τυνήσιος δεν πατάει καλά στα πόδια του. Είναι θέμα κόπωσης; Είναι μια σεβαστή αιτιολογία, αφού στα χιλιόμετρα που έχει γράψει το κοντέρ πρέπει να προσθέσουμε και τα ταξίδια που έχει κάνει και το γεγονός ότι δεν ξεκουράστηκε μετά το Κόπα Άφρικα.

«Να συγχαρώ τον Γιασίν για την εμπειρία του. Επίσης έδειξε την κλάση του. Η ομάδα του κέρδισε πολλά από αυτόν και γύρισε πιο καλός από εκεί. Από την πρώτη στιγμή που γύρισε ο Γιασίν μου είπε ότι δεν θέλει διακοπές και θέλει να στηρίξει την ομάδα, αν και του είπα πως με τόσους αγώνες θα χρειαζόταν λίγη ξεκούραση. Αυτό δείχνει το μεγάλο πνεύμα της ομάδας και είναι το πνεύμα που θέλουμε. Είμαι πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για αυτόν», θα πει ο Πέδρο Μαρτίνς για τον ποδοσφαιριστή του, ο οποίος θα ξεκινήσει να παίζει στον Ολυμπιακό από το τέλος Ιουλίου και τον επαναληπτικό με την Βικτόρια Πλζεν.

Το δίδυμο που θα σχηματίσουν με τον Σεμέδο θα είναι κατά το κοινώς λεγόμενο on for the books. Ένα γκολ παθητικό στα πέντε ματς των προκριματικών, ενώ και μετά τον τραυματισμό του Πορτογάλου ο Μεριά κρατούσε ψηλά τη σημαία με παρτενέρ τον Σισέ. Τι μπορεί να μεσολάβησε; Η απάντηση ενδεχομένως να είναι στην πρώτη παράγραφο. Ο Τυνήσιος παίζει 90 λεπτά την 1η Σεπτεμβρίου στη Λάρισα και φεύγει για τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα. Ταξιδεύει για την πατρίδα του, όπου στις 6 Σεπτεμβρίου παίζει 90 λεπτά απέναντι στην Μαυριτανία και στις 10 Σεπτεμβρίου άλλα 90 λεπτά απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού. Επιστρέφει στην Ελλάδα – τουτέστιν ακόμα ένα ταξίδι – και αγωνίζεται 90 λεπτά με τον Βόλο πριν παίξει το ματς με την Τότεναμ.

Κι εκεί αρχίζει ο κατήφορος…

Πόσο καλός είναι στ’ αλήθεια;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαβάσεις τα ίδια γεγονότα. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γιασίν Μεριά το καλοκαίρι του 2018 έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το καλοκαίρι μετά τις θετικές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με τη φανέλα της Τυνησίας. Στα 25 του χρόνια τότε, διεθνής από το 2015, βασικός από το 2017 κι ένα τσιγάρο δρόμο από τα ευρωπαϊκά κράτη που κατά κόρον αλιεύουν σε Τυνησία, Μαρόκο και Αλγερία γιατί κανείς πριν δεν τον είχε εντοπίσει; Ειδικά μετά τη βουτιά στο χρυσό – όπως είναι η συμμετοχή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο – πώς και η τιμή του παρέμεινε σε λογικά επίπεδα;

Ο Γιασίν Μεριά δεν ενθουσίασε πέρυσι. Το γεγονός ότι έπαιζε ο Βούκοβιτς λέει από μόνο του την ιστορία. Έπαιξε σε δύο ματς των ομίλων του Europa League, σε κανένα των προκριματικών, ενώ στην Ελλάδα ήταν από εκείνους που πλήρωσαν για τα δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα με ΑΕΚ (σ.σ. 1-1 στο ΟΑΚΑ) και ΟΦΗ (σ.σ. ήττα στο Ηράκλειο). Από τις 21 Οκτωβρίου χάθηκε για να εμφανιστεί ξανά μετά τον Ιανουάριο κι ενώ είχε παίξει δυνατά το ενδεχόμενο πώλησής του.

Τον Δεκέμβριο το ρεπορτάζ ήθελε τον Ολυμπιακό να ψάχνει ομάδα για να τον – να το πούμε ευγενικά – παρκάρει, όμως οι τρεις προτάσεις που έφτασαν στην ΠΑΕ δεν ικανοποιούσαν τη διοίκηση. Γράφτηκε ότι η ψηλότερη ήταν ύψους 1,8 εκ. ευρώ τη στιγμή που η ελληνική ομάδα αξίωνε τουλάχιστον τέσσερα. Ο Γιασίν Μεριά θα καθιερωθεί μετά τον Φεβρουάριο και μοιάζει με έναν κεντρικό αμυντικό, στον οποίο μπορεί ο Ολυμπιακός να επενδύσει. Το έκανε σίγουρα η Τυνησία, με τον 26χρονο άσο να κερδίζει τις εντυπώσεις στο Copa Africa. Η ομάδα του έφτασε ως τα ημιτελικά και εκείνος απολάμβανε τους διθυράμβους των διεθνών μίντια.

«Ανίκητος στον αέρα και σταθερότατος στο ένας εναντίον ενός! Έχασε ακόμα μια ευκαιρία να σκοράρει στο παιχνίδι. Έσωσε την ομάδα του στο 78ο λεπτό, ενώ μετέδωσε ηρεμία στους συμπαίκτες του. Μάλιστα, ήταν εύστοχος στην διαδικασία των πέναλτι», θα γράψει το France Football, για τον αγώνα με την Γκάνα, ενώ θα συμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των «16» της διοργάνωσης. Η τιμή του θα εκτοξευτεί. Ο εκπρόσωπός του θα μιλήσει για διαπραγματεύσεις με τη Νάπολι, για ενδιαφέρον της Μαρσέιγ και για δύο ακόμα αγγλικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός τώρα θα συζητάει μόνο με ένα ποσό που θα πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τα τελευταία τρία ματς, ακόμα και στον Ολυμπιακό δεν ξέρουν με τον Γιασίν από ποια… Μεριά πρέπει να κοιμούνται. Ήσυχοι, πάντως, σίγουρα όχι.