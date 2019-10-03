LIVE LIVE EUROPA LEAGUE 03-10-2019 22:00 SEVILLA FC 0 0 <% getScoreHome(643669) %> <% getScoreAway(643669) %> ΑΠΟΕΛ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Σεβίλλη - ΑΠΟΕΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROPA LEAGUE Europa League: Δύσκολη αποστολή απέναντι στη Σεβίλλη ο ΑΠΟΕΛ, «μάχη» για Γιουνάιτεντ στην Ολλανδία 03-10-2019 08:51 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROPA LEAGUE Τρομερή Ντουντελάνζ, πήρε ιστορική νίκη στην Κύπρο επί του ΑΠΟΕΛ! (vids) 19-09-2019 21:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EUROPA LEAGUE Cosmote Sport 3 ΑΠΟΕΛ 0 <% getScoreHome(639189) %> DUDELANGE 0 <% getScoreAway(639189) %> LIVE EUROPA LEAGUE QARABAĞ 0 <% getScoreHome(639163) %> SEVILLA FC 0 <% getScoreAway(639163) %> EUROPA LEAGUE Σέντρα στο Europa League με Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Άρσεναλ, απέναντι στην Ντουντελάνζ ο ΑΠΟΕΛ 19-09-2019 08:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ