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Βαλένθια - Άγιαξ

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Απόδραση από το Λονδίνο με τρίποντο για την Βαλένθια, στο... ρελαντί και τριάρα ο Άγιαξ (vids)

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CHAMPIONS LEAGUE

«Μύλος» στην Τσέλσι με το χαμένο πέναλτι του Μπάρκλεϊ (vid)

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CHAMPIONS LEAGUE

Επικό χαστούκι και φιλί συγγνώμης του Τάντιτς στον Νέρες! (vid)

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