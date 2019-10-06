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Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης

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Πεισμωμένη Άιντραχτ πήρε βαθμό στη Βρέμη, αν και έμεινε πίσω δύο φορές (vid)

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Σώθηκε οριστικά η Βέρντερ με δώρο… εξ’ ουρανού! (vid)

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Αποτελείωσε την Βέρντερ Βρέμης η Άιντραχτ Φρανκφούρτης! (vid)

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Ματσάρα με τέσσερα γκολ αλλά χωρίς νικητή στην Φρανκφούρτη (vid)

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