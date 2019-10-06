LIVE LIVE SERIE A 06-10-2019 13:30 ACF FIORENTINA 0 0 <% getScoreHome(642750) %> <% getScoreAway(642750) %> UDINESE CALCIO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES ACF Fiorentina - Udinese Calcio ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Υπέταξε και... προσπέρασε την Ουντινέζε η Φιορεντίνα 02-09-2018 20:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A Stadio Friuli, Cosmote Sport 7HD UDINESE CALCIO 0 <% getScoreHome(451742) %> ACF FIORENTINA 0 <% getScoreAway(451742) %> SERIE A Ο γερόλυκος Τερό «καθάρισε» την πρώην ομάδα του! (vid) 15-10-2017 15:28 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A «Βιόλα» για δύο χρόνια ο Τερό (pic) 31-08-2017 13:48 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A «Καθάρισε» στο... ρελαντί την Ουντινέζε η Φιορεντίνα (vids) 11-02-2017 23:45 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ