LIVE LIVE SERIE A 05-10-2019 21:45 GENOA CFC 0 0 <% getScoreHome(642747) %> <% getScoreAway(642747) %> A.C. MILAN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Τζένοα - Μίλαν ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Ζλάταν: «Τζένοα, έρχομαι και παιρνουμε πρωτάθλημα» (vid) 03-10-2019 20:44 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Η Μίλαν ολοκλήρωσε το «μπαμ» με Πιάτεκ! 23-01-2019 22:53 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Περνάει ιατρικά στη Μίλαν ο Πιάτεκ 22-01-2019 20:51 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Διπλό με άρωμα Champions League για την Μίλαν 21-01-2019 18:04 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A Γήπεδο: «Λουίτζι Φεράρις», Novasports 1 GENOA CFC 0 <% getScoreHome(558714) %> A.C. MILAN 2 <% getScoreAway(558714) %>