LIVE LIVE BUNDESLIGA 29-09-2019 16:30 FORTUNA DÜSSELDORF 0 0 <% getScoreHome(642301) %> <% getScoreAway(642301) %> SC FREIBURG Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Φορτούνα Ντίσελντορφ - Φράιμπουργκ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Μόνο νίκες εκτός η Φράιμπουργκ! 29-09-2019 18:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Πεντάρα η Σάλκε, νέο διπλό η Φράιμπουργκ (vids) 15-09-2019 21:25 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Από την Μπάγερν στην Φράιμπουργκ ο Γιονγκ (pic) 19-06-2019 17:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Διπλό η Ντόρτμουντ στη Φράιμπουργκ και μία... ανάσα από την Μπάγερν! (vid) 21-04-2019 18:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA SC FREIBURG 0 <% getScoreHome(590324) %> BORUSSIA DORTMUND 4 <% getScoreAway(590324) %>