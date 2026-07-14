Αποθέωση για τη Νορβηγία: Πάνω από 100.000 φίλαθλοι στους δρόμους! (vid) (vid)

Παρότι η πορεία της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, η επιστροφή της εθνικής ομάδας στο Όσλο μετατράπηκε σε φιέστα.

Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας για να τιμήσουν τους διεθνείς, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία παρουσία τους στη διοργάνωση.

Η αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής από την άφιξή της στο αεροδρόμιο, όπου την περίμενε ο καθιερωμένος χαιρετισμός με κανονιοβολισμούς νερού. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές επιβιβάστηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους του Όσλο, με χιλιάδες φιλάθλους να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η ομάδα έγινε δεκτή και στο Βασιλικό Παλάτι, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά Χάραλντ. Οι διεθνείς χαιρέτησαν το συγκεντρωμένο πλήθος από το προαύλιο του παλατιού, ενώ η Βασιλική Φρουρά απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές.

Από το τελευταίο μέρος των εορτασμών απουσίαζε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Στάλε Σόλμπακεν, εκείνος και ο Σάντερ Μπέργκε αναχώρησαν νωρίτερα για να προλάβουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους, μετά από πολύωρη καθυστέρηση στο ταξίδι επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Cerca de 90.000 aficionados inundaron hoy las calles de Oslo para brindar un recibimiento histórico a la selección de fútbol de Noruega tras su destacada participación en el Mundial 2026 pic.twitter.com/9lkVs2TUNP — ADALBERTO LLINAS ®️ (@AdalbertoLlinas) July 13, 2026

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