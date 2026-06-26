«Κλείδωσαν» τρία ακόμη νοκ άουτ: Ολλανδία-Μαρόκο και Βραζιλία-Ιαπωνία στους «32»

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται, όμως τρία ακόμη ζευγάρια της φάσης των «32» έχουν πλέον οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 6ου ομίλου.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Οι «οράνιε», που κατέκτησαν την πρώτη θέση στον όμιλό τους, θα βρουν απέναντί τους τα «Λιοντάρια του Άτλαντα», σε ένα από τα πιο αμφίρροπα και ελκυστικά ζευγάρια της πρώτης νοκ άουτ φάσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου (04:00 ώρα Ελλάδας).

Το δεύτερο ζευγάρι φέρνει αντιμέτωπες τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η «Σελεσάο», που τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της, θα αντιμετωπίσει τους «Μπλε Σαμουράι» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου (20:00 ώρα Ελλάδας), έχοντας τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε μια ομάδα που παραδοσιακά παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στα μεγάλα τουρνουά.

Τέλος, το τρίτο ζευγάρι που έγινε γνωστό είναι το ΗΠΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 Ιουλίου (03:00) στο Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια.

Με την εικόνα του ταμπλό να συμπληρώνεται σταδιακά, το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει πλέον στην πιο συναρπαστική του φάση, εκεί όπου κάθε παιχνίδι είναι νοκ άουτ και κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων σήμερα (26/6):

1. Σουηδία 4 βαθμοί

2. Εκουαδόρ 4 βαθμοί

3. Βοσνία Ερζεγοβίνη 4 βαθμοί

4. Παραγουάη 4 βαθμοί

5. Κροατία 3 βαθμοί

6. Ν. Κορέα 3 βαθμοί

7. Αλγερία 3 βαθμοί

8. Σκωτία 3 βαθμοί

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9. Πράσινο Ακρωτήρι 2 βαθμοί

10. Βέλγιο 1 βαθμοί

11. Κονγκό 1 βαθμοί

12. Σενεγάλη 0 βαθμοί

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