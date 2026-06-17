Τα δάκρυα του Μέσι μετά το 1-0 και ο άρρωστος πατέρας του... (vid)

Αποκαλύφθηκε ο λόγος που ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δάκρυσε μετά το πρώτο γκολ κόντρα στην Αλγερία, ένα ξέσπασμα για έναν... Γολγοθά που ανεβαίνει μακριά από τις κάμερες.

Ο Λιονέλ Μέσι θορύβησε πολύ κόσμο με τις δηλώσεις του μετά το χατ-τρικ κόντρα στην Αλγερία: «Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι. Όμως ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Έχω περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά νιώθω ευγνώμων προς όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδιναν δύναμη».

Ένας Αργεντινός δημοσιογράφος, ο Εντουάρντο Φέινμαν, πήρε την ευθύνη και αποκάλυψε τον λόγο που από τον Ιανουάριο ο «Pulga» δίνει μια εσωτερική μάχη δίχως να γίνει γνωστή: «Αυτό έχει να κάνει με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες, από πέρυσι ακόμη. Και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του, και ο Μέσι περνάει αυτή την εσωτερική πάλη. Δηλαδή, όπως κάθε άνθρωπος».