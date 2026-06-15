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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
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Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ 1-0

Ποδόσφαιρο
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Με «χρυσό» σκόρερ τον Αμάντ Ντιαλό η Ακτή Ελεφαντοστού έκαμψε την αντίσταση του Εκουαδόρ (1-0), κάνοντας ιδανικό comeback σε Mundial μετά από 12 χρόνια.

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Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ 1-0