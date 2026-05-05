«Δύσκολα θα δώσει 5 εκατ. ευρώ για τον Γιάρεμτσουκ η Λιόν»

Τα οικονομικά προβλήματα της Λιόν δεν της επιτρέπουν να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό.

Σε καλή κατάσταση βρίσκεται στη Λιόν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ το τελευταίο διάστημα, ωστόσο δύσκολα θα μείνει στη Γαλλία και τη νέα σεζόν. Ο 30χρονος Ουκρανός επιθετικός αγωνίζεται στους «λιονέ» με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και η οψιόν αγοράς που έχει μπει στο ντιλ είναι στα 5 εκατ. ευρώ.

Στη Λιόν, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να δώσουν ένα τέτοιο ποσό για κανέναν παίκτη, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Sport.fr, δεν υπάρχει η δυνατότητα να δαπανηθούν μεγάλα ποσά για την ενίσχυση της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Γιάρεμτσουκ μετρά 12 εμφανίσεις με 5 γκολ και 1 ασίστ με τους «λιονέ» και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει τον καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, όπου θα αποφασιστεί το μέλλον του.