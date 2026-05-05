Μπόρζες: «Ελπίζω να δω τον Ιωαννίδη μέχρι το τέλος της σεζόν»

Δεν αποκλείεται ο Φώτης Ιωαννίδης να παίξει σε ένα από τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Εκτός δράσης παραμένει ο Φώτης Ιωαννίδης, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει βελτίωση ο τραυματισμός του στο αριστερό γόνατο και απορρίφθηκε η λύση του χειρουργείου. Ο Ρούι Μπόρζες ρωτήθηκε χθες, μετά τη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Γκιμαράες με 5-1, για την κατάσταση του Έλληνα επιθετικού και το πότε θα αγωνιστεί ξανά.

«Ελπίζω να δω τον Ιωαννίδη μέχρι το τέλος της σεζόν, και ελπίζω να παίξει, έστω και μόνο στον τελευταίο αγώνα ή στο Κύπελλο, λίγο σαν τον Μόρτεν», απάντησε.

Τα «λιοντάρια» έχουν ακόμα να δώσουν φέτος δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα και να αγωνιστούν στον τελικό Κυπέλλου Πορτογαλίας στις 24/5, οπότε μένει να φανεί αν ο Ιωαννίδης θα είναι σε θέση να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής σε κάποιο από αυτά.