Ολυμπιακός: Ψάχνει την αντεπίθεση ως το φινάλε

Ο Ολυμπιακός καλείται να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για τον τίτλο.

Άμεση αντίδραση καλείται να βγάλει ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από την Τούμπα και να παλέψει για το τρία στα τρία ως το φινάλε των πλέι οφ και να διεκδικήσει έως το τέλος το πρωτάθλημα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αν και είδε την ομάδα του να αποδίδει καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, έμεινε άναυδος από τα λάθη στα τρία γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ.

Πλέον ο Βάσκος καλείται να κινητοποιήσει τους παίκτες του ενόψει της συνέχειας και να βρει τον τρόπο να μειώσει τα λάθη. Γι’ αυτό ήδη σχεδιάζει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, με τον πρώτο υποψήφιο να επιστρέψει στο βασικό σχήμα να είναι ο Μπρούνο.

Ο Νιγηριανός μπακ έμεινε εκτός αποστολής και δεν ταξίδεψε στην Τούμπα, αλλά φαίνεται πως θα πάρει τη θέση του Ορτέγκα, στον οποίο ο Ζίβκοβιτς δημιούργησε πολλά προβλήματα. Εντός της εβδομάδας στον Ρέντη θα πάρει αποφάσεις για το ενδεχόμενο κι άλλων αλλαγών στα πλάνα του.