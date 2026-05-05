Η Γιουνάιτεντ θα κάνει κίνηση για τον Ματέους Φερνάντες αν υποβιβαστεί η Γουέστ Χαμ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 21χρονο μέσο της Γουέστ Χαμ και παρακολουθούν στενά την μάχη της παραμονής στην Premier League.

Τα «σφυριά» τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League βρίσκονται στην ζώνη του υποβιβασμού και δίνουν μεγάλη μάχη για να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Την μάχη της παραμονής παρακολουθεί στενά και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού σύμφωνα με την «Telegraph» στο μεταγραφικό στόχαστρο των «κόκκινων διάβολων», βρίσκεται ο Ματέους Φερνάντες.

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα κάνουν κίνηση για την απόκτηση του 21χρονου χαφ αν υποβιβαστεί η Γουέστ Χαμ, θεωρώντας ότι θα γίνει πιο εύκολη η απόκτησή του από τα «σφυριά».

Ο Ματέους Φερνάντες την φετινή σεζόν κατέγραψε 39 συμμετοχές με την φανέλα της Γουέστ Χαμ, έχοντας στο ενεργητικό του πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ, μετρώντας και μια συμμετοχή στην Εθνική Πορτογαλίας.