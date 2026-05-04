Ουδεμία... ανησυχία: Ουδέποτε θα «γυρίσει», αλλά σουίτες ΚΑΙ στον Βοτανικό θα έχει!

Ο Βασίλης Βέργης λύνει το «μυστήριο» της παρουσίας Τζίγγερ για δεύτερο σερί ντέρμπι στη Λεωφόρο, το οποίο ούτε μυστήριο είναι ούτε κρύβει κάτι για το μέλλον του Παναθηναϊκού.

Παναγιά μου βοήθησε! Πήγε ο Τζίγγερ για 2η φορά στη Λεωφόρο. Έπειτα από το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός έκανε τη διαδρομή ξανά για το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ!!!

"Τι κρύβεται πίσω από αυτή την παρουσία; Μήπως επιστρέφει η οικογένεια στον Παναθηναϊκό; Μήπως αυτό αποτελεί την απόδειξη πως δεν έφυγε ποτέ; Ότι ο Αλαφούζος είναι ''μπροστινός''; Κι αυτοί οι δημοσιογράφοι κουβέντα δεν λένε..."

Θέμα δεν είχαμε, (ανά)θεμα βρήκαμε. Όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Φίλιππος Συρίγος "Είναι να γελάει κανείς". Πριν από δεκαετίες υπήρχε ένα κυρίαρχο θέμα στον πλανήτη γη: "Ο Ελβις Πρίσλεϊ ΖΕΙ. Και το κρύβουν. Έχει αράξει σε κάποιο εξωτικό νησί αλλά παραμυθιάζουν τον κοσμάκη ότι πέθανε".Με τα χρόνια στην ποδοσφαιρική Ελλάδα κυριάρχησε ένας άλλος μύθος: "Ποιος Αλαφούζος; Μπροστινός είναι. Οι Βαρδινογιάννηδες ουδέποτε έδωσαν την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όμηρο την κρατάνε. Και ο Αλαφούζος κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι καλό -όπως με τον Γιοβάνοβιτς- την διαλύει. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι ''μπροστινός'' του Τζίγγερ και της οικογένειας".

Μάλιστα. Αναρωτιόμουν κάθε φορά που το άκουγα: Ρε παιδιά: πως είναι δυνατόν να λένε ότι ο Αλαφούζος έχει βάλει καμιά 150αριά εκατομμύρια ευρώ αλλά να είναι "μπροστινός"; Δηλαδή από το 2012 του τα δίνουν οι Βαρδινογιάννηδες για να παίζει; Δηλαδή το 2017 οι Βαρδινογιάννηδες τράβηξαν την πρίζα (στον Αλαφούζο) με κίνδυνο να υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός στη Β' Εθνική, αλλά από το 2023 και μετά έδωσαν στον Αλαφούζο ένα καράβι εκατομμύρια να ρίξει στην ΠΑΕ και στην ουσία να καταλήξουν στο πηγάδι; Δείτε τις αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου για να καταλάβετε τι εννοώ... Κι άντε πες ότι εγώ είμαι "μυρωδιάς". Δεν έχει βρεθεί ένας - ΕΝΑΣ, ΡΕ ΦΊΛΕ- εδώ και 14 χρόνια να αποκαλύψει ότι "Ο Ελβις ΖΕΙ"; Σόρι, ότι ο Παναθηναϊκός ανήκει στους Βαρδινογιάννηδες και όχι στον Αλαφούζο, εννοώ. Ολα τα μυστικά του πλανήτη έχουν βγει στη φόρα, εκτός από την "ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός"; Πως γίνεται ρε παιδιά;

Κι έρχεται ο Τζίγγερ για να ανάψει το φιτίλι. Τι έκανε; Πήγε στο γήπεδο! Μιλάμε για... κακούργημα. Πήγε στο γήπεδο στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων όλων των εποχών. Μαζί με τον θείο του, τον ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τον ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ. Τον "καπετάνιο", τον άνθρωπο που τον έκανε PANATHINAIKOS!

Και το... ανοσιούργημα Νο2: Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης ξαναπήγε στη Λεωφόρο στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ. Μαζί με τους φίλους του (Γιάννης Αρβανίτης, Βαγγέλης Σαμαράς κ.α.). Μικρή λεπτομέρεια ότι διατηρεί σουίτα εδώ και πολλά χρόνια στο "Απόστολος Νικολαϊδης". Όπως συνέβαινε και στο ΟΑΚΑ. Όπως συνέβαινε (η σουίτα) από το 2012 όταν αποχώρησε από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ έως σήμερα. Όπως ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ και στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Γιατί ο Τζίγγερ κι εκεί θα αγοράσει τις πιο ακριβές σουίτες για να βλέπει την ομάδα που αγαπάει. Μπορεί να του το αρνηθεί κανείς; Μην τρελαθούμε, δηλαδή. Άλλωστε τον Βοτανικό αυτός τον ξεκίνησε. Ασχέτως αν δεν τον υλοποίησε.

Γιατί τα γράφω όλα τούτα; Μα για το προφανές. Είναι αστείο να δημιουργείται θέμα "για ποιο λόγο" ένας πρώην ιδιοκτήτης και πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού πήγε στο γήπεδο για να δει την ομάδα της καρδιάς του. Γιατί έτσι ΗΘΕΛΕ. Πως μπορούμε να του στερήσουμε -ή να κρίνουμε- το δικαίωμά του στο αυτονόητο; Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης δεν είναι ούτε ιδιοκτήτης ούτε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΘΗΚΕ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ. Και επειδή ΑΠΕΤΥΧΕ, για λόγους που έχουν αναλυθεί με εκατομμύρια λέξεις, δεν είναι πια στον Παναθηναϊκό. Ούτε θα είναι ξανά.

Ο Τζίγγερ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να επιστρέψει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ουδεμία... ανησυχία περί τούτου. Όμως κι αυτός και όποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του θελήσει, θα πηγαίνει στο γήπεδο, στις σουίτες του νέου πράσινου στολιδιού στον Βοτανικό, για να βλέπει την ομάδα του(ς). Οπως θα πράττει κάθε απλός φίλος του Παναθηναϊκού ο οποίος θα δίνει χρήματα από το υστέρημά του. Απλά ο Βαρδινογιάννης έχει τα λεφτά για τις πιο ακριβές σουίτες. Τόσο απλά παιδιά. Ο Έλβις Πρίσλεϊ ΔΕΝ ΖΕΙ...