Παρακάμερα ΑΕΚ: Οι αντιδράσεις από τον πάγκο και όσα έγιναν στη Λεωφόρο (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όπου ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις στις χαμένες ευκαιρίες.

Δείτε την ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Η ΑΕΚ έφυγε από τη Λεωφόρο έχοντας εξασφαλίσει διαφορά 6 βαθμών από τη δεύτερη θέση, μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό, και οδηγεί σταθερά την κούρσα στα play off.

Αν και κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έχασε πολύ καλές ευκαιρίες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιξε με δέκα παίκτες από το 18' (λόγω της αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ), η ομάδα μας δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη, όμως έστω κι έτσι αύξησε την απόσταση από τους διώκτες της.

Αν και έλειψε το γκολ, το χθεσινό αθηναϊκό ντέρμπι είχε ένταση, πάθος, αγωνία και πολύ «δυνατές» ποδοσφαιρικές στιγμές. Ήταν μια πολύ «γεμάτη» ποδοσφαιρική βραδιά και η κάμερα του AEK TV ήταν εκεί για να καταγράψει την αθέατη πλευρά της.