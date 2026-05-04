ΠΑΟΚ: Πετυχημένη η επέμβαση του Ντεσπόντοφ, επιστρέφει δριμύτερος από τη νέα σεζόν! (pic)

Θετικά νέα από την επέμβαση του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, που αντιμετώπισε χειρουργικά το πρόβλημα στα δάχτυλα.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ ταλαιπωρήθηκε αρκετά από πόνους στα δάχτυλα των ποδιών την φετινή σεζόν και απόφαση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ σε συννενόηση με τον Βούλγαρο εξτρέμ, ήταν να αντιμετωπιστεί χειρουργικά το πρόβλημα.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, υποβλήθηκε σε μία επιτυχημένη επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα και αναμένεται να επιστρέψει με την έναρξη της νέας σεζόν δριμύτερος.

Όσα αναφέρει η ενημέρωση του Δικεφάλου:

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Καλή ανάρρωση και γρήγορα πίσω στα γήπεδα, Κίριλ!