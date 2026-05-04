ΚΕΔ και ΕΠΟ απάντησαν θετικά στο αίτημα της ΑΕΛ Novibet και προγραμματίστηκε συνάντηση!

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ΚΕΔ/ΕΠΟ απάντησαν θετικά στο αίτημα της θεσσαλικής ομάδας για την παράθεση των δεδομένων της διαιτησίας του Βασίλη Φωτιά στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι υπήρξε άμεση απάντηση και θετική ανταπόκριση από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, στην χτεσινή επιστολή της διοίκησης της ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία Φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραικό στις Σέρρες και συγκεκριμένα την επίμαχη φάση του πέναλτυ και τις συνομιλίες στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ του διαιτητή και του VAR Παπαδόπουλου. Η συνάντηση ορίστηκε για την επόμενη Δευτέρα 11 Μαίου στην έδρα των αρμοδίων».