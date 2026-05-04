Πόποβιτς: «Η παρουσία του Τραμπ θα μας παρακινούσε»

Ο προπονητής της Αυστραλίας, Τόνι Πόποβιτς, είπε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε τον αγώνα της ομάδας τους εναντίον των ΗΠΑ στο Σιάτλ στις 19 Ιουνίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, λέγοντας ότι η παρουσία του θα παρακινούσε την ομάδα του.

«Δεν ξέρω αν θέλει να έρθει να παρακολουθήσει τον αγώνα των ΗΠΑ, είμαι σίγουρος ότι θα περίμενα να έρθει και να τους παρακολουθήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Πόποβιτς σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ.

«Αν επιλέξει να παρακολουθήσει την Αυστραλία, αυτό είναι υπέροχο για εμάς. Θα το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό στην προσπάθεια να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα».

Ο μέσος της Αυστραλίας και περιστασιακά αρχηγός, Τζάκσον Ίρβιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η απονομή του Βραβείου Ειρήνης στον Τραμπ από τη FIFA αποτελούσε «χλευασμό» της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της FIFA και εξέφρασε ανησυχία για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στις ΗΠΑ.

«Έχουμε ήδη βρεθεί στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα εκεί», είπε ο Πόποβιτς για την περιοδεία της Αυστραλίας στη χώρα για φιλικούς αγώνες.

«Απολαύσαμε και τις δύο εμπειρίες εντός και εκτός γηπέδου. Μας φρόντισαν πολύ. Περάσαμε υπέροχα, είτε αυτό ήταν χαλαρό είτε προφανώς επαγγελματικό με προπόνηση και παιχνίδι.

Ο Τζάκσον είναι μεγάλο παιδί. Έχει τις δικές του απόψεις. Η εστίασή μου είναι στην ομάδα και αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο έχω σπαταλήσει ενέργεια», πρόσθεσε.

