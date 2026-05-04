269 ματς: Η «τρελή» 5ετία του ΠΑΟΚ, έχοντας δώσει τα περισσότερα ματς από τους BIG4

Η φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ θα κλείσει στα 55 παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας με αριθμούς αυτό που επισήμανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ότι δηλαδή ο Δικέφαλος κουβαλά το μεγαλύτερο βάρος αγώνων από τους BIG4 την τελευταία 5ετία.

Ο ΠΑΟΚ έζησε μια πενταετία στα… κόκκινα, με ένα αγωνιστικό φορτίο που ξεπερνά κάθε σύγκριση εντός των «μεγάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου, φτάνοντας στις 17 του Μάη τα 269 συνολικά - επίσημα ματς. Σε μια εποχή όπου τα καλοκαίρια ξεκινούν νωρίς και οι σεζόν τελειώνουν αργά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται διαρκώς στο γήπεδο.

«Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε έναν υπολογισμό για το σύνολο των αγώνων που έχουμε παίξει εμείς τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους αλλες τρεις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Εχουμε τρεις σερί χαμένους τελικούς Κυπέλλου, το ξέρω, είναι πολύ επίπονο, αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Δίνουμε ώθηση στην ομάδα να βρίσκεται μέχρι τέλους σε όλες τις διοργανώσεις και κάθε χρόνο σχεδόν είμαστε η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό αγώνων την τελευταία πενταετία, σε έναν τεράστιο αριθμό. Μονο ο Ολυμπιακός είναι τέσσερα ματς πιο κάτω απο εμάς και η ΑΕΚ έχει 40 λιγότερα. Τα 40 ματς λιγότερα σημαίνει μια... σεζόν ολόκληρη και δείχνει ότι εμείς παίξαμε έξι σεζόν μέσα σε διάστημα για πέντε σεζόν!».

Αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τη σχετική συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αποτυπώνοντας πλήρως την πραγματικότητα: συνεχόμενα παιχνίδια, ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης, διαχείριση ρόστερ και ένταση που δεν επιτρέπει «ανάσες». Είναι ένα μοτίβο που ο Λουτσέσκου έχει αναδείξει επανειλημμένα, επιχειρώντας να εξηγήσει τόσο τις διακυμάνσεις, όσο και την ανθεκτικότητα της ομάδας του ή πληρώνοντας από την άλλη και το τίμημα αυτής υπερφόρτωσης.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει την τελευταία 5ετία, ανοίγοντας τον φάκελο που «έθιξε» ο προπονητής του ΠΑΟΚ...

Ξεκινώντας από τη φετινή σεζόν, οι Θεσσαλονικείς θα κλείσουν το 2025/2026 με 55 παιχνίδια στην πλάτη τους, μόλις δύο λιγότερα από τα 57 του Παναθηναϊκού, στους +2 αγώνες από την ΑΕΚ και στους +7 από τον Ολυμπιακό. Σε αυτόν τον ορίζοντα της 5ετίας, είναι μόλις η δεύτερη χρονιά που δεν φιγουράρει στην πρώτη θέση με τα περισσότερα ματς καθώς και τη σεζόν 2022/23, έμεινε στη... δεύτερη θέση με 45 αγώνες, την ώρα που οι Πειραιώτες έκλεισαν στους 54.

Τις υπόλοιπες τρεις χρονιές, η διαφορά του ΠΑΟΚ στην αγωνιστική επιβάρυνση είναι ενδεικτική, όπως μπορείτε να δείτε και στον σχετικό πίνακα. Οι ασπρόμαυροι θα αγγίξουν τα 269 ματς στο σύνολο, με τον Ολυμπιακό να μετρά πέντε λιγότερα παιχνίδια και αρκετά πίσω ο Παναθηναϊκός με 248 και η ΑΕΚ με 229.

ΟΜΑΔΑ 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΟΚ 59 36/7/16 45 36/7/2 58 36/616 52 32/4/16 55 32/9/14 269 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 44 36/8/0 42 36/4/2 55 36/7/12 50 32/2/16 57 32/7/18 248 ΑΕΚ 42 36/4/2 44 36/8/0 48 36/2/10 42 32/6/4 53 32/5/26 229 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 56 36/6/14 54 36/6/12 57 36/2/19 49 32/7/10 48 32/6/10 264

*Ματς Πρωταθλήματος / Κυπέλλου/ Ευρώπης