Τζόλης: «Ειπώθηκαν άσχημα πράγματα για μένα» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης τοποθετήθηκε για την επιλογή του να κρατήσει αποστάσεις από τα βελγικά ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα, δίνοντας τη δική του εξήγηση μετά τη σημαντική νίκη της ομάδας του.

Η Κλαμπ Μπριζ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Άντερλεχτ με 3-1 και ανέβηκε στην κορυφή των playoffs στο Βέλγιο, αποκτώντας προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε καθοριστική συμβολή, βρίσκοντας δίχτυα για το τρίτο γκολ και «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα. Με αυτή την εμφάνιση έφτασε τα 19 γκολ και τις 22 ασίστ στη φετινή σεζόν, ενώ η ομάδα του διατηρεί προβάδισμα ενός βαθμού από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στις δηλώσεις του στο «DAZN», αναφέρθηκε τόσο στην πίεση των αγώνων όσο και στην απόφασή του να απέχει από τα media.

«Είχα περισσότερο άγχος το Σάββατο, όταν ο Ριοτάρο Ίτο εκτελούσε εκείνο το πέναλτι, παρά στους δικούς μου αγώνες. Ωστόσο, εμείς κοιτάμε κυρίως τον εαυτό μας. Το σημαντικότερο είναι οι τρεις βαθμοί και η πρώτη θέση. Τώρα την κρατάμε ακόμα πιο σφιχτά στα χέρια μας», σχολίασε αρχικά.

Σε ερώτηση για το αν τον απασχολεί το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ, απάντησε: «Αυτό είναι δευτερεύον. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή την εμφάνιση».

Αναφορικά με την αποχή του από τις δηλώσεις που συνδέθηκε με τη μη κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσιού ξεκαθάρισε πως υπήρχαν βαθύτεροι λόγοι: «Ειπώθηκαν άσχημα πράγματα για μένα, παρόλο που δεν με γνωρίζουν. Σέβομαι τους πάντες, συμπεριλαμβανομένης της Άντερλεχτ. Είναι και θα παραμείνει ένας μεγάλος σύλλογος».