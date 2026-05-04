«Φεύγει από τη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Θετικά νέα από την Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Σεβίλλη φαίνεται να έχει ήδη στραφεί σε άλλες λύσεις κάτω από τα γκολπόστ της, με την αποχώρηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου να θεωρείται βέβαιη.

Η περίπτωση του διεθνούς πορτιέρο απασχολεί έντονα τους Πράσινους ενόψει του καλοκαιριού, όπως αναφέρουν στην ιβηρική, παρά τις δεδομένες δυσκολίες που παρουσιάζει, αφού η Νιούκαστλ δεν συζητά έναν νέο δανεισμό του, θέλοντας να αποκομίσει κάποια χρήματα από την πώλησή του.

Αυτός είναι και ο λόγος που στην Ισπανία θεωρούν δεδομένη την αποχώρησή του από την Σεβίλλη, παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του στη La Liga.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα "fichajes", οι Ανδαλουσιάνοι έχουν ήδη κυκλώσει τον αντικαταστάτη του Βλαχοδήμου κι αυτός είναι ο Χουλιέν Αγκιρεθαμπάλα, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος δανεικός στη Βαλένθια από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα θα αποχωρήσει ξανά από τους Βάσκους, καθώς είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός κι ο ίδιος θέλει ενεργό ρόλο.