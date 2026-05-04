ΑΕΚ: Βραβεύτηκε για τα γκολ με Αστέρα και Ατρόμητο ο Γιόβιτς (pic)

Τα βραβεία για τα γκολ που που αναδείχτηκαν καλύτερα της 18ης και 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League παρέλαβε ο Γιόβιτς.

Τα γκολ που είχε σημειώσει ο Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Aktor τη 18η αγωνιστική και στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο την 25η στροφή είχαν βραβευτεί στις σχετικές ψηφοφορίες της Super League και σήμερα ο Σέρβος φορ παρέλαβε τα βραβεία του.

