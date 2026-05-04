Ιστορικός αγώνας ομάδων ποδοσφαίρου γυναικών της Νότιας και της Βόρειας Κορέας

Ιστορικές διαστάσεις λαμβάνει η αναμέτρηση που έχει προγραμματισθεί για τις 20 Μαϊου 2026, με αντιπάλους δύο ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Νότια Κορέα με την Σουβόν να υποδέχεται την Ναεγκογιάνγκ, στην πρώτη επίσκεψη ομάδας από την Βόρεια Κορέα μετά το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γειτονικές χώρες, εξακολουθούν «τεχνικά» να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς η σύγκρουσή τους έληξε το 1953 με ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας, που χειρίζεται τις σχέσεις με την Πιονγιάνγκ, οι αρχές της Βόρειας Κορέας έστειλαν «ειδοποίηση σχετικά με μια αντιπροσωπεία 39 ατόμων» από τον γυναικείο σύλλογο Ναεγκογιάνγκ, που θα αντιμετωπίσει την Σουβόν της Νότιας Κορέας στα ημιτελικά του AFC Champions League, του κορυφαίου τουρνουά της περιοχής.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε την ημερομηνία άφιξης της ομάδας, που θα αποτελείται από 27 παίκτριες και 12 μέλη του συλλόγου. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον τελικο (23/5 στην Νότια Κορέα), είτε την ομάδα από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, είτε την Τόκιο Βέρντι Μπελέζα από την Ιαπωνία.

«Η ηττημένη ομάδα του ημιτελικού θα επιστρέψει στην πατρίδα της στις 21 Μαΐου. Δεν έχει προγραμματισθεί αγώνας για την τρίτη θέση», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Αυτός ο αγώνας αναμένεται να σηματοδοτήσει το πρώτο ταξίδι αθλητικής ομάδας της Βόρειας Κορέας στον Νότο από το 2018, όταν αντιπροσωπείες ποδοσφαίρου εφήβων, σκοποβολής και πινγκ πονγκ αγωνίσθηκαν στην Νότια Κορέα.

Η τελευταία επίσκεψη γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας ήταν το 2014, όταν η εθνική ομάδα συμμετείχε στους Ασιατικούς Αγώνες στην Ιντσεόν.

Η ομάδα Ναεγκογιάνγκ, με έδρα την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγιάνγκ, αποτελείται από «παίκτριες εθνικού επιπέδου», πρόσθεσε το υπουργείο. Οι εθνικές ομάδες της Βόρειας Κορέας είναι από τις πιο επιτυχημένες στην ήπειρο, έχοντας κατακτήσει πολλά διεθνή τρόπαια τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο Νοέμβριο, η ομάδα U-17 διατήρησε τον τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA, νικώντας την Ολλανδία με 3-0, ενώ η ομάδα U-20 είναι επίσης η νυν πρωταθλήτρια.

Αυτό το αθλητικό γεγονός έρχεται σε μια εποχή που η Σεούλ προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τη γείτονά της. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-μιουνγκ έχει κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις για επανέναρξη του διαλόγου και απαιτεί συνομιλίες με τον Βορρά χωρίς προϋποθέσεις.

Ο κ. Λι, ο οποίος διαδέχθηκε τον «σκληροπυρηνικό» συντηρητικό Γιουν Σουκ-γιέολ το 2025, δήλωσε ότι οι δύο χώρες κάποια ημέρα θα «ανθίσουν τα λουλούδια της ειρήνης». Αυτή η προσφορά ειρήνης έχει απορριφθεί προς το παρόν από την Πιονγιάνγκ, που επιμένει ότι η Σεούλ παραμένει ο «πιο εχθρικός εχθρός» της.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τις συμφιλιωτικές πρωτοβουλίες της Νότιας Κορέας «παραπλανητικές», επιδιώκει ακόμη και να ενισχύσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του, το οποίο ήδη διαθέτει ατομικές βόμβες.

Ο Βορράς έχει επίσης επιταχύνει τις στρατιωτικές του δοκιμές, με τέσσερις τον Απρίλιο - τις περισσότερες σε έναν μόνο μήνα σε δύο χρόνια - που αφορούσαν όπλα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Η Πιονγιάνγκ αναπτύσσει επίσης τους δεσμούς της με την Ρωσία, την οποία βοήθησε στην εισβολή της στην Ουκρανία στέλνοντας στρατεύματα και εξοπλισμό, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα οικονομική και τεχνική βοήθεια.