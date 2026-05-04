«Κάποιοι σε ξέχασαν γιατί ήσουν ΠΑΟΚ, εμείς όχι»

Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν ξέχασαν τον Νάσο Κωνσταντίνου, ο οποίος «έφυγε» σαν σήμερα από τη ζωή μετά από επίθεση δέχτηκε.

Η 4η Μαΐου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ΠΑΟΚτσήδων για τον άδικο χαμό του Νάσου Κωνσταντίνου, ενός παιδιού από την Πάφο, που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχθηκε σε δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Μπορεί να πέρασαν 9 χρόνια, όμως κανείς δεν ξεχνάει στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια τον αδικοχαμένο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, με τους ΣΦ ΠΑΟΚ από πλευράς τους να μην τον ξεχνούν.

Αναλυτικά το μήνυμα των «ασπρόμαυρων» οργανωμένων:

«Σαν σήμερα ο Νάσος φεύγει για την γειτονιά των αγγέλων ύστερα από μια άνανδρη επίθεση που δέχτηκε λίγες μέρες πριν.

Δυστυχώς το ‘κράτος’ ,τα ΜΜΕ αλλά και ο κόσμος του αθλητισμού,φρόντισαν να ξεχαστεί γρήγορα αυτό το τραγικό γεγονός γιατί ο Νάσος ήταν ΠΑΟΚ.

Εμείς η οικογένεια του ΠΑΟΚ δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ και θα τιμάμε για πάντα τη μνήμη του.

ΝΑΣΟ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ»