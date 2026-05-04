Επιμένουν για Ντε Φράι και Ολυμπιακό με... μεγάλο ανταγωνισμό

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι ανάμεσα στους μνηστήρες για τον 34χρονο διεθνή στόπερ, ο οποίος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Ίντερ.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, οι "νερατζούρι" που κλείδωσαν και τυπικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχουν καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Ντε Φράι για έναν χρόνο ακόμα με μειωμένες όμως απολαβές.
Μαζί με τον Ολυμπιακό, έχουν δείξει ενδιαφέρον η Μπενφίκα, αλλά και σύλλογοι από την Premier League, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.
Several foreign clubs are interested in Stefan #DeVrij as a free agent: #Benfica, #Olympiacos, Saudi, Turkish and PremierLeague Clubs are at the window. His contract expires in June, but #Inter have offered a renewal until 2027 with a cut salary. Reflections Underway. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 4, 2026