Επιμένουν για Ντε Φράι και Ολυμπιακό με... μεγάλο ανταγωνισμό

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Ολλανδό στόπερ της Ίντερ.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι ανάμεσα στους μνηστήρες για τον 34χρονο διεθνή στόπερ, ο οποίος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Ίντερ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, οι "νερατζούρι" που κλείδωσαν και τυπικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχουν καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Ντε Φράι για έναν χρόνο ακόμα με μειωμένες όμως απολαβές.

Μαζί με τον Ολυμπιακό, έχουν δείξει ενδιαφέρον η Μπενφίκα, αλλά και σύλλογοι από την Premier League, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.

