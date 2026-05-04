Συνεχίζει το σερί ο Παναθηναϊκός: Οκτώ ντέρμπι με μόλις ένα γκολ!

Ακόμη ένα ντέρμπι που δεν βρίσκει δίχτυα η ομάδα του Μπενίτεθ, μετρώντας ένα γκολ όλο κι όλο στα οκτώ πιο πρόσφατα.

Το 0-0 στο αθηναϊκό clasico άφησε ανάμεικτα συναισθήματα στους Πράσινους, καθώς αγωνίστηκαν για περισσότερο από 75 λεπτά με αριθμητικό μειονέκτημα μετά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17' και δέχτηκαν μεγάλη πίεση από την Ένωση, παρά ταύτα στο φινάλε έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να πάρουν εκείνοι το τρίποντο.

Το πρόσημο στο τέλος της ημέρας, από το χθεσινό ντέρμπι, είναι θετικό για το Τριφύλλι με δεδομένη την τροπή που είχε ο αγώνας, αλλά δεν παύει να αποτελεί κι ακόμη ένα μη κερδισμένο ντέρμπι για τον σύλλογο.

Όχι μόνο αυτό, αλλά το σύνολο του Μπενίτεθ δεν καταφέρνει καν να βρει δίχτυα, όπως συνέβη και στη συντριπτική πλειοψηφία των φετινών που έδωσε.

Στα οκτώ τελευταία, δε, ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει ένα γκολ όλο κι όλο, εκείνο που του χάρισε και το διπλό στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού πριν από τρεις μήνες, με σκόρερ τον Ταμπόρδα από το 7ο λεπτό.

Πριν από εκείνο το ντέρμπι, οι Πράσινοι είχαν χάσει με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, με 4-0 από την ΑΕΚ στη Ν.Φιλαδέλφεια και με 2-0 στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Μετά το νικηφόρο ντέρμπι στο Φάληρο, έχασαν με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του Κυπέλλου, ενώ στην πρεμιέρα των πλέι οφ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ στην Τούμπα και πριν από δύο εβδομάδες ηττήθηκαν με 2-0 στη Λεωφόρο από τον Ολυμπιακό.

Τουλάχιστον αυτή τη φορά δημιούργησε σαφώς περισσότερες προϋποθέσεις για να σκοράρει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με προηγούμενα ντέρμπι, έστω στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ενδεικτικό άλλωστε πως είχε τον δεύτερο καλύτερο δείκτη του στα XGoals, φτάνοντας στα 1,21 στις εννιά τελικές που έκανε, όταν ο μ.ο. στα προηγούμενα επτά ντέρμπι ήταν ακριβώς στο μισό (0,6)!

Δείτε αναλυτικά τελικές και XGoals του Παναθηναϊκού στα οκτώ τελευταία ντέρμπι:

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0 (9-14 τελικές, XGoals 1,21-2,15)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 (16-7 τελικές, XGoals 0,86-2,07)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0 (7-9 τελικές, XGoals 0,54-0,33)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 (14-3 τελικές, XGoals 1,99-0,1) Κύπελλο

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-1 (15-8 τελικές, XGoals 1,68-1,69)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1 (6-10 τελικές, XGoals 0,2-1,68) - Κύπελλο

AEK-Παναθηναϊκός 4-0 (12-12 τελικές, XGoals 2,28-0,75)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 (16-3, XGoals 2,02-0,26)

