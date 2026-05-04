Φωνάζει για τη διαιτησία ο Βόλος: «Δεν μας δόθηκε πέναλτι»

Βολές για τους διαιτητές Μόσχου και Πουλικίδη εξαπολύει η ΠΑΕ Βόλος, φωνάζοντας για πέναλτι στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, όπου οι Θεσσαλοί ηττήθηκαν με 5-2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ακόμα και σε έναν αγώνα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, όπου τόσο η ομάδα μας όσο και ο Λεβαδειακός αγωνίστηκαν χωρίς σκοπιμότητες, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της.

Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφερθούμε σε όλα τα λάθη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρά μόνο σε αυτό του 1ου λεπτού όπου τόσο ο διαιτητής Μόσχου όσο και ο VARίστας Πουλικίδης δεν καταλόγισαν πέναλτι στην ξεκάθαρη ανατροπή του Χουάνπι (βλ. φωτό).

Και αναρωτιόμαστε για μία ακόμη φορά. Για ποιο λόγο κ. Λανουά διατηρείτε τους διαιτητές αυτούς στους πίνακες;