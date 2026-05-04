Αδιανόητο: Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο έκανε ντου στο γήπεδο και γρονθοκόπησε διαιτητή! (vid)

Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα ερασιτεχνικής κατηγορίας στην Κύπρο, με υποψήφιο βουλευτή να μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο και να γρονθοκοπεί τον βοηθό διαιτητή!

Το ντροπιαστικό σκηνικό συνέβη στον αγώνα Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ένταξης ΣΤΟΚ και με πρωταγωνιστή μάλιστα 38χρονο υποψήφιο Βουλευτή, όπως αναφέρει το "Cyprustime.com".

Ο δράστης τέθηκε υπό 3ήμερη κράτηση ενώ το Κίνημα Κυνηγών όπου είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές εξέδωσε σχετική ανακοίνωση αναφέροντας μεταξύ άλλων πως, «αν οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι δεν σέβεται τις αρχές της δικαιοσύνης, του δικαίου και των θεσμών, δεν θα έχει θέση ανάμεσά μας»

Δείτε το βίντεο: