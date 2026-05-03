Τετέι: «Πρέπει να παλέψουμε κάθε παιχνίδι όπως το κάναμε σήμερα αλλά με 11 παίκτες»

Ο Ανδρέας Τετέι στάθηκε στην μαχητικότητα των παικτών του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι δεν δέχθηκε γκολ.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έκανε αναφορά και στην αποβολή του Ερνάντεθ.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τετέι

«Σίγουρα κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος που μείναμε με 10 παίκτες, από τη αρχή του παιχνιδιού είχαμε πει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο ώστε να είμαστε κι εμείς δύσκολοι αντίπαλοι.

Ακόμη υπάρχει στόχος, δεν παίξαμε σα να μην υπάρχει στόχος. Είναι κάτι που προσπαθούμε να χτίσουμε ακόμη περισσότερο, ότι είμαστε εδώ ακόμα εμείς.

Ήμασταν κουρασμένοι από κάποιο σημείο γιατί από νωρίς παίζαμε με 10 παίκτες, ένιωθα μέσα στο παιχνίδι ότι θα έρθει αυτή η στιγμή που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία πολύ καλή φάση, το κάναμε εκεί προς το τέλος με τον Μπακασέτα, το πιστέψαμε πολύ, κοιτάμε την εικόνα και πάμε για το επόμενο παιχνίδι».

Στην ερώτηση πως θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αυτή η εμφάνιση απάντησε. «Η μαχητικότητα που δώσαμε σήμερα και το μηδέν που κρατήσαμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάς το «μηδέν» αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε κάθε παιχνίδι όπως το κάναμε σήμερα αλλά με 11 παίκτες».