Νίκολιτς: «Έχουμε ακόμη τρεις αγωνιστικές και πρέπει να "πολεμήσουμε" μέχρι το τέλος»

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και την «λευκή» (0-0) ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα του στην Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote:

«Ο Παναθηναϊκός είχε την κόκκινη, είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα και ο Παναθηναϊκός κλείστηκε πίσω και αμύνθηκε χαμηλά. Δεν είχαμε λύσεις σε αυτό, χάσαμε κάποιες φάσεις. Η ευκαιρία του Βάργκα, το δοκάρι και άλλες φάσεις που είχαμε.

Είδατε τον Παναθηναϊκό ότι στο τέλος ήταν επικίνδυνος και μας απείλησε στις αντεπιθέσεις, η ενέργειά μας δεν ήταν τόσο καλή. Πήραμε στο τέλος έναν βαθμό, η διαφορά ανέβηκε στους έξι τρεις στροφές πριν από το φινάλε. Δεν είναι άσχημο. Υπήρχε αυτή η εφορία ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα δύο – τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, επειδή είχαμε το προβάδισμα.

Δεν είναι πραγματικότητα. Ίσως αυτή η πίεση ήταν υπερβολική σε μας, έχουμε τρεις αγωνιστικές ως το φινάλε. Τους μίλησα αλλά δεν ήταν αρκετό. Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, έχουν παίκτες με υπερηφάνεια, είναι ένα ντέρμπι. Είδατε πώς έδωσαν τη μάχη τους σήμερα. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική».