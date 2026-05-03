Μπάμπα: «Δεν έχω... επεξεργαστεί ακόμη τον τελικό»

Οι δηλώσεις του Μπάμπα μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού και τα... σχόλια για τον τελικό του κυπέλλου προ μίας εβδομάδας.

Όσα είπε στη NOVA:

Για το αποτέλεσμα και τη σημασία του: «Νομίζω ότι ήταν μια νίκη που παλέψαμε πάρα πολύ και μας ανεβάζει το ηθικό. Ήταν ώρα να δείξουμε αντίδραση και να δώσουμε χαρά στον σύλλογο».

Για το τι άλλαξε: «Καταρχάς η ένταση και ο ενθουσιασμός να παίξουμε ποδόσφαιρο. Είχαμε μεγάλη θέληση. Επίσης έπαιξε ρόλο ο κόσμος που μας βοήθησε για ακόμη μία φορά».

Για την δύσκολη περίοδο του ΠΑΟΚ: «Νομίζω είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Αν δει κανείς πως ξεκινήσαμε τη σεζόν θα δει πως δεν ήμασταν εμείς.

Είναι οι τραυματισμοί, είναι ίσως η κούραση. Το παιχνίδι του προηγούμενου Σαββάτου βρίσκεται ακόμη στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Ήταν πολύ δύσκολο».

Για το αν τους είπε κάτι ο Λουτσέσκου: «Είναι περισσότερο προσωπικά. Ότι και να μας είπε μας τόνωσε την αυτοπεποίθηση και μας έδειξε πως αντιδρούν οι πρωταθλητές».