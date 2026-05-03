Με δίδυμο Ζίνι-Βάργκα στην επίθεση η ΑΕΚ (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, τον Κοϊτά δεξιά, τον Περέιρα αριστερά και τους Ζίνι-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Ο Σέρβος τεχνικός, αφήνει στον πάγκο εν τέλει τον Λούκα Γιόβιτς που έχασε προπονήσεις λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε στο γόνατο και προτιμά τους Ζίνι-Βάργκα μπροστά που έχουν ρυθμό. Την ίδια ώρα, κανονικά διαθέσιμος είναι ο Πέτρος Μάνταλος, που ξεπέρασε στο 100% το μυικό θέμα που είχε.

Αναλυτικά οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον.