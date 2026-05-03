Κριτική παικτών Άρη: Άρεσε ο Ντούντου - Πολλή δουλειά από Φρίντεκ

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την νίκη στο Παγκρήτιο, απέναντι στον ΟΦΗ

Αθανασιάδης 8: Άριστος όπου χρειάστηκε, έδινε σωστές οδηγίες στους συμπαίκτες του και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Φαμπιάνο 7: Ήταν παντού στην άμυνα και έδιωξε τους περισσότερους κινδύνους για την περιοχή του τερματοφύλακα του

Ρόουζ 7: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα από την αντίπαλη επίθεση.

Φρίντεκ 8: Εκ των κορυφαίων του γηπέδου. Βοήθησε τα μέγιστα ανασταλτικά, ενώ προώθησε πολύ το παιχνίδι της ομάδας στο επιθετικό κομμάτι

Ράσιτς 7: Έχει πολλή δουλειά όταν δεν είναι δίπλα του ο Χόνγκλα. Φάνηκε να χάνεται στο δημιουργικό κομμάτι, παρά την εξαιρετική πάσα του στον Ντούντου για το 0-1.

Γένσεν 6: Πολύ αδιάφορο πέρασμα για τον παίκτη του Άρη. Του λείπει ρυθμός.

Πέρεθ 7: Αν εξαιρέσουμε το γεγονός που του λείπει το γκολ, ο Ισπανός έκανε και πάλι ένα εξαιρετικό παιχνίδι

Γκαρέ 7: Έχει κάνει και καλύτερα παιχνίδια με τα κιτρινόμαυρα. Φάνηκε να επηρεάζεται και να είναι νευρικός σε διαστήματα του αγώνα.

Ντούντου 8: Γκολ και πολλές φάσεις από τον Βραζιλιάνο, που ήταν θετικός τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά

Καντεβέρε 7: Δεν έδειξε πολλά στο σημερινό παιχνίδι, όμως κράτησε πολλές μακρινές μπαλιές και κέρδισε μονομαχίες στο αντίπαλο μισό.

Αναπληρωματικοί:

Γιαννιώτας 8: Το έψαχνε και το δικαιούταν το γκολ. Δίνει πάντα ορμή και νεύρο στους κιτρινόμαυρους με την είσοδο του στο παιχνίδι

Κουαμέ 6: Δεν έδειξε και πολλά. Κράτησε όμως πολλές κατοχές στο αντίπαλο μισό.

Τεχέρο 6: Έδωσε φρέσκα πόδια με την είσοδο του

Νινγκ: Δεν έπαιξε πολύ και δεν μπορεί αν κριθεί