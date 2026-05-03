«Διπλό» στην Τρίπολη για τους Νέους του Ολυμπιακού

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό, ο Τρικαλιώτης είδε την κίνηση του Κότσαλου και ο τελευταίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-1.

Στο 21′ οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Κολοκοτρώνη, ο Μίλισιτς με «τακουνάκι» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 31′ όταν ο Οκόγιε δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε ευκαιρίες με τον Σαντή και τον Κάπελα.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 61′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντερβίσι σε 1-2, ενώ το τελικό 1-3 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε με τον ίδιο τρόπο στο 89ο λεπτό ο Κολοκοτρώνης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Κακαδιάρης, Μπάσδας (46′ Χριστοδούλου), Κόρο (75′ Κοσκολέτος), Αγριτάκης, Οκόγιε, Κάλα, Σεϊτανίδης, Ντερβίσι, Αδάμος (35′ Μηνασίδης), Μανταζέλης (56′ Τζιραλίδης), Ζόγκου (46′ Αναστασόπουλος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Φράγκος (89′ Καλπακίδης), Αβραμούλης, Μίλισιτς, Βαρσάμης (67′ Πλις), Κολοκοτρώνης (89′ Καλαϊτζίδης), Κότσαλος (55′ Μωυσιάδης), Σαντής, Κάπελας (67′ Καρκατσάλης), Τρικαλιώτης.