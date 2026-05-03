Ο Βόλος είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, όμως ο Άνακερ ήταν «βράχος», ο Λεβαδειακός αποτελεσματικός και με τρία πέναλτι στο δεύτερο 45λεπτο έφθασε στο εμφατικό 5-2.

Το «Λάμπρος Κατσώνης» της Βοιωτίας δεν είχε την εικόνα των προηγούμενων αγώνων εξαιτίας της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ, κάνοντας έτσι διαδικαστικά τα Playoffs για τις θέσεις 5-8. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου είχαν την μπάλα στα πόδια τους, όμως ο Άνακερ κράτησε το «μηδέν» στο πλασέ του Χουάνπι στο 9'.

Ο χρόνος κυλούσε και στο 21' ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ! Ο Γκούμας εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ, ο Τσάπρας σέντραρε από τα δεξιά, ο Μορέιρα βρέθηκε μόνος με Νίκα, Τσιβελεκίδη και Όζμπολτ, έτσι ο Σλοβένος φορ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 29' ο Άνακερ έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Χουάνπι και στη συνέχεια απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Λυκουρίνου! Ο Βόλος έδειξε να έχει το μομέντουμ, αλλά στο 32' οι γηπεδούχοι πέτυχαν το 2-0! Ο Λαγιούς έγινε αποδέκτης της μπάλας στο κέντρο, είδε την κίνηση του Παλάσιος στο χώρο, ο Μορέιρα έκανε άστοχη έξοδο μακριά από τα «καρέ» του, με τον Τζόκα παρόντα και σε κενή εστία ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός σκόραρε.

Ένα λεπτό πριν τις καθυστερήσεις (44'), ο Άνακερ έβαλε νέο «στοπ», τρίτο, στον Χουάνπι εξ' επαφής, στερώντας ένα γκολ από τον Βενεζουελάνο και κρατώντας το 2-0 του ημιχρόνου.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι δυο προπονητές έδωσαν ευκαιρίες, ο Λεβαδειακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 53' κέρδισε πέναλτι μέσω του VAR. Ο Κόμπα «μεγάλωσε» τον όγκο του με το χέρι σε προσπάθεια του Λαγιούς και ο Οζέγκοβιτς έγραψε το 3-0 από τη βούλα στο 56', σκοράροντας κατά της ομάδας που τον έφερε στην Ελλάδα.

Παρά την έκταση του σκορ, οι δυο ομάδες δεν πτοήθηκαν. Η κεφαλιά του Κόμπα πέρασε άουτ στο 62', ενώ στο 68' ο Μορέιρα έβγαλε με το ένα χέρι το σουτ του Γκούμα από το κόρνερ του Βήχου. Στο 72' ο Φίλων κέρδισε νέο πέναλτι από τον Τριανταφύλλου, ο Βήχος πήρε την μπάλα με... λαϊκή απαίτηση και στη γωνία του Μορέιρα διαμόρφωσε το 4-0.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να βρουν περισσότερα τέρματα, όπως στο 78' με το σουτ του Νίκα που απέκρουσε ο Μορέιρα, ενώ στο επόμενο λεπτό (79') η κεφαλιά του Οζέγκοβιτς σταμάτησε στη «ρίζα» του δοκαριού. Στο 83' ο Βόλος πέτυχε το γκολ της τιμής χάρη στην κούρσα και το δυνατό σουτ του Κύρκου που άφησε «άγαλμα» τον Άνακερ.

Το 4-1 δεν έμελλε να είναι το τελικό, καθώς στο 90' ο Γκούμας έκανε λάθος πάσα, ο Άνακερ δεν έδιωξε με ασφάλεια, ο Λεγκίσι βρήκε τον Κύρκο και αυτός μείωσε στο 4-2. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φίλων κέρδισε δεύτερο πέναλτι και τρίτο για τον Λεβαδειακό στο δεύτερο μέρος, αλλά και την αποβολή του Λυκουρίνου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το τελικό 5-2 σημείωσε ο Λιάγκας, ξανά με απαίτηση του κοινού της Βοιωτίας.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος / 4-3-3): Άνακερ, Τσάπρας (70' Φίλων), Βήχος, Τσιβελεκίδης, Λιάγκας, Νίκας (80' λ.τρ. Μανθάτης), Λαμαράνα (46' Τσόκαϊ), Γκούμας, Λαγιούς (70' Χρ. Παπαδόπουλος), Παλάσιος, Όζμπολτ (46' Οζέγκοβιτς).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος / 4-2-3-1): Μορέιρα, Μύγας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα, Λυκουρίνος, Μπουζούκης (46' Γρόσδης), Κόμπα, Γκονσάλες, Τζόκα (70' Λεγκίσι), Χουάνπι (46' Κύρκος), Λάμπρου (82' Βαϊνόπουλος).