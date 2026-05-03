Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΟΦΗ (0-6) και συνεχίζει να ελπίζει στην κατάκτηση της Super League K17.

Λίγη ώρα μετά την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League K15, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε στο ίδιο γήπεδο, στο ΒΑΚ του Ηρακλείου, τον ΟΦΗ για την Κ17, με τον Δικέφαλο να ψάχνει ένα... θαύμα για την κατάκτηση του τίτλου, χωρίς όμως να τα παρατάει.

«Φουριόζοι» οι Θεσσαλονικείς στην έναρξη του αγώνα, με τον Απόστολο Σαββίδη να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε με τον Παναιτωλικό. Μόλις στο 5' μετά από αδράνεια της άμυνας ο Σαββίδης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ στο 13ο λεπτό ο ίδιος παίκτης έκανε το 0-2 από κοντά.

Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει και τρίτο γκολ για το 0-3, όταν στο 28' ο Μώκος με τρομερή κάθετη βρήκε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος με άψογο τσίμπημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Κρητικούς να απειλούν με τον Μαριετάκη από κοντά να μην βρίσκει στόχο και τον ΠΑΟΚ να «απαντάει» στις ευκαιρίες με τους Σαββίδη-Μώκο. Το 0-3 είχε «χαλαρώσει» το παιχνίδι με τις φάσεις να είναι λιγοστές στην επανάληψη.

Νέο γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο στο 69' με υπέροχο δυνατό και διαγώνιο σουτ, ενώ ο Λούσκα που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, πέτυχε δύο προσωπικά γκολ μέσα σε λίγα λεπτά (75 και 80) για το τελικό και εκκωφαντικό 0-6 του Δικεφάλου στην Κρήτη.



Με τη νίκη αυτή, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 56 βαθμούς μετά από 24 αγωνιστικές στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που έχει το πάνω χέρι. Απομένουν δύο ακόμα αγωνιστικές, με τον Δικέφαλο να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ πριν υποδεχθεί τον ΝΠΣ Βόλο στην αυλαία της φετινής σεζόν.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ Κ17: Ξυφανταράκης, Κλάδος, Χριστουλάκης, Ξενούλης(76' Παπαματθαιάκης), Κοτζαμιχάλης, Ματθαιακης(46΄Θωμάς), Μολυμπάκης(46' Χαλκιαδάκης), Τσαλπατούρος, Μάρα(76' Οικονομάκης), Στάβρε, Κασσαπάκης(31' Μαριετάκης)

ΠΑΟΚ Κ17: Μανασίδης, Ψυρούκης(62' Μίσχος), Τοπαλίδης, Τσιάλης, Βεριντιάνο, Νέτο(62' Δουραλής), Λαζαρίδης, Τεντολούρης(73' Ματέρα), Μώκος(62' Λούσκα), Παπαδόπουλος, Σαββίδης(73' Σούβλατζης)

